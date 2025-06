Scoprite un mondo di meraviglie antiche durante le Giornate Europee dell’Archeologia 2025 nei siti della Grande Pompei. Dalla splendida Venere di Oplontis alla misteriosa cassaforte di Crassius Tertius, ogni reperto racconta storie affascinanti di civiltà passate. Un’occasione unica per immergersi nel patrimonio archeologico e vivere esperienze indimenticabili tra scoperte e emozioni. Non perdete questa straordinaria opportunità di avvicinarvi al passato!

