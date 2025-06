Giornata nazionale per la lotta contro leucemie linfomi e mieloma

Sabato 21 giugno 2025 si celebra la 20ª edizione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, un evento fondamentale sostenuto dall’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e istituito dal Governo. Un’occasione per sensibilizzare, informare e raccogliere fondi a favore della ricerca e delle persone colpite. Uniamoci anche quest’anno per fare la differenza e accendere i riflettori su questa battaglia di speranza e innovazione.

? Venezia, 6 giu. (askanews) - È stata presentata a Venezia una nuova edizione del progetto di vela terapia "Sognando Itaca", promosso da AIL - Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma in occasione della Giornata Nazionale per la lotta con Vai su Facebook

? A #Venezia arriva “Sognando Itaca”, l’iniziativa di vela terapia promossa dall’@AIL_ets. In occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma del #21giugno, questa mattina sull’Isola di San Giorgio Maggiore, nella sede d Vai su X

