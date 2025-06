Giornata Nazionale dello Sport in Sicilia nel weekend oltre 50 discipline coinvolte

Preparati a vivere un weekend all’insegna dell’energia e della passione: la Giornata Nazionale dello Sport in Sicilia si svolgerà il 14 e 15 giugno, coinvolgendo oltre 50 discipline sportive in nove città dell’isola. Un’occasione unica per appassionati e curiosi di scoprire le eccellenze sportive locali e condividere momenti di divertimento e benessere. Non perdere questa straordinaria festa dedicata allo sport, un evento che promette di unire tutta la Sicilia nel nome dell’attività fisica e della salute.

Sarà un fine settimana all’insegna dello sport quello del 14 e 15 giugno in tutta la Sicilia, con eventi organizzati contemporaneamente in nove città dell’isola. Il presidente del Coni Sicilia, Enzo Falzone, ha illustrato ai rappresentanti delle Federazioni e degli enti di promozione coinvolti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Giornata Nazionale dello Sport in Sicilia, nel weekend oltre 50 discipline coinvolte

In questa notizia si parla di: sicilia - sport - giornata - nazionale

Meno 2 giorni alla Giornata Nazionale dello Sport! Sabato 14 e domenica 15 giugno vivi assieme a noi la grande festa dello sport italiano!

