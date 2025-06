Giornata internazionale dello yoga al Parco della salute sessione gratuita

Vivi l’equilibrio e il benessere in una giornata dedicata allo yoga al Parco della Salute! Sabato 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, il Centro di cultura Rishi organizza una sessione gratuita aperta a tutti, un’occasione perfetta per rilassarsi, rinnovarsi e connettersi con la natura. Non perdere questa esperienza unica: immergiti nella serenità e scopri i benefici di questa antica disciplina, che ti accompagneranno ben oltre questa giornata speciale.

Sabato 21 giugno in occasione del solstizio d’estate il Centro di cultura Rishi (di via Salvatore Bono 19) celebra la Giornata internazionale dello yoga con una sessione gratuita e aperta a tutti, che avrà inizio alle 8,45 al Parco della Salute, al Foro Italico, di fronte Porta Felice. Conduce il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Giornata internazionale dello yoga, al Parco della salute sessione gratuita

In questa notizia si parla di: giornata - internazionale - yoga - parco

