Giornata della prevenzione di ALICe

Vivi la Giornata della Prevenzione di Alice, un'opportunità unica per scoprire come proteggere la tua salute cerebrale. Venerdì 13 giugno, alle ore 18:30, il dottor Simone Lorenzut ci guiderà attraverso la conferenza "Ictus cerebrale: conoscerlo per prevenirlo" presso la sede sociale di "Insieme Per ODV". Segui il percorso di prevenzione che può fare la differenza: perché la conoscenza salva vite e il primo passo è conoscere.

Venerdì 13 giugno 2025 alle ore 18 e 30 il dottor Simone Lorenzut, neurologo di ASU FC, terrà nella sede sociale di "Insieme Per ODV" in piazzale San Giovanni Bosco la conferenza "Ictus cerebrale: conoscerlo per prevenirlo". Sabato 14 giugno 2025 a partire dalle 8.20, dopo un breve questionario.

