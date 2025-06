Giornata contro il lavoro minorile | in Italia oltre 80 mila minori impiegati nel 2024

Oggi, in occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile, emergono dati allarmanti: in Italia, nel 2024, oltre 80.000 adolescenti tra i 15 e i 17 anni sono impiegati illegalmente, un record che richiede immediata attenzione. È il momento di sensibilizzare e agire per proteggere i nostri giovani e garantire un futuro di opportunità e sicurezza.

Allarme lavoro minorile: numeri in crescita costante. Nel 2024 il numero di lavoratori minorenni in Italia ha raggiunto quota 80.991, un record assoluto. Si tratta di adolescenti tra i 15 e i 17 anni, secondo i dati del terzo report UNICEF "Lavoro minorile in Italia: rischi, infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro", diffuso oggi, 12 giugno, in occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Le regioni con la più alta incidenza di lavoro minorile rispetto alla popolazione in quella fascia di età sono: Trentino-Alto Adige (21,63%). Valle d'Aosta (15,34%).

Ricordo dei "carusi" e la piaga del lavoro minorile: delegazione di Comitini incontrerà il Papa - Ricordo dei carusi e la piaga del lavoro minorile tornano alla ribalta con la delegazione di Comitini che oggi incontrerà il Papa Leone XIV.

