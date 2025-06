Giornalisti Rai in presidio in viale Mazzini | No all’accordo con i sindacati svuota le redazioni dei programmi

Giornalisti Rai in presidio a Viale Mazzini: centinaia di precari protestano contro l’accordo con i sindacati che svuota le redazioni dei programmi. La loro preoccupazione cresce mentre si discute di un futuro incerto per il giornalismo pubblico, segnato da promesse di assunzioni che rischiano di non rispondere alle reali esigenze di qualità e continuità informativa. “Avevamo chiesto di regolarizzare i...”

Centinaia di precari che lavorano per i programmi di approfondimento della Rai si sono dati appuntamento davanti alla sede di viale Mazzini, per protestare contro il recente accordo stipulato tra l’azienda e i sindacati Usigrai e Unirai. Un accordo che prevede l’assunzione di 127 precari interni, che una volta selezionati, dovranno coprire le carenze presenti nelle redazioni regionali del servizio pubblico. “Avevamo chiesto di regolarizzare i precari che lavorano senza giusto contratto – dice Giulia Presutti, giornalista di Report, durante la conferenza – lasciandoli continuare a lavorare nei loro programmi della Rai”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giornalisti Rai in presidio in viale Mazzini: “No all’accordo con i sindacati, svuota le redazioni dei programmi”

