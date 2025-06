Giornalisti Rai in piazza contro il contratto con trasferimento offerto da TeleMeloni | a rischio programmi d’inchiesta come Report e Presa Diretta

I giornalisti della Rai sono scesi in piazza, unendo le loro voci per difendere il cuore del giornalismo d’inchiesta contro il trasferimento proposto da TeleMoli. Una mobilitazione che ha visto protagonisti conduttori di spicco e politici, tutti determinati a salvaguardare l’indipendenza delle trasmissioni fondamentali. La battaglia aperta mette in discussione il futuro di programmi come Report e Presa Diretta, cruciali per il controllo e la trasparenza dell’informazione pubblica.

Salvare le redazioni delle principali trasmissioni di giornalismo d’inchiesta della Rai. È la richiesta fatta ieri dai giornalisti che hanno manifestato davanti alla sede di Viale Mazzini a Roma. Al loro fianco, i principali conduttori del servizio pubblico, Sigfrido Ranucci, Riccardo Iacona e Marco Da Milano, oltre ai leader di M5S e Avs Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Presente anche il Pd con i parlamentari Walter Verini e Gianni Cuperlo. Il paradosso delle assunzioni con trasferimento. Ma perché i redattori sono scesi in piazza? Motivo del contendere – e potrebbe sembrare un paradosso – è la stabilizzazione dei redattori dei programmi concordata da azienda e sindacati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Giornalisti Rai in piazza contro il contratto con trasferimento offerto da TeleMeloni: a rischio programmi d’inchiesta come Report e Presa Diretta

I giornalisti dei principali programmi di inchiesta e approfondimento del servizio pubblico questa mattina sono scesi in piazza davanti alla sede RAI di viale Mazzini, per protestare contro l'ipotesi di accordo siglata dai sindacati UsigRAI e UniRAI per 127 assun Vai su Facebook

Sono preoccupato perché molti dei colleghi che oggi lavorano a @Presa_Diretta si trovano davanti ad un bivio : per avere il contratto giornalistico devono andare alle TGR. Ma cosi si rischia di svuotare i più importanti programmi di inchiesta della RAI. Vai su X

