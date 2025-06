Giorgia Meloni scommette sulla pace Musk-Trump | Si è scusato? Bene E spiega perché si sente uguale al leader Usa

Giorgia Meloni, durante il festeggiamento per i 25 anni di Libero, ha sottolineato le sue affinità con Donald Trump, evidenziando valori come coraggio e determinazione. La leader italiana, in videocollegamento, ha espresso rispetto per l'ex presidente degli Stati Uniti, condividendo una visione di difesa degli interessi nazionali. Queste dichiarazioni aprono uno scenario interessante sulle future alleanze e posizioni politiche a livello internazionale. Ma cosa significherà tutto ciò per la scena globale?

«Io penso che Donald Trump sia coraggioso, schietto, determinato, che difende i suoi interessi nazionali. Io mi considero coraggiosa, schietta e determinata e difendo gli interessi nazionali, direi che ci capiamo bene anche quando non siamo d’accordo». Sono queste le parole di Giorgia Meloni, in videocollegamento per la celebrazione del 25° anniversario di Libero quotidiano, a Milano. È noto che la presidente del Consiglio e il Presidente americano abbiano buoni rapporti. Lo si è visto in passato in più occasioni. Ciononostante, sostiene la premier, l’ interesse nazionale viene prima di qualunque altra cosa. 🔗 Leggi su Open.online

Ucraina: Zelensky, sarò in Turchia, bene se potesse esserci anche Trump - Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la sua prossima visita in Turchia, esprimendo l'auspicio di un incontro diretto con Putin.

La rottura tra Donald Trump e Elon Musk è una pessima notizia per Giorgia Meloni, che perde una sponda essenziale oltre Atlantico che le aveva permesso di costruire una narrazione di una sorta di suo “ingresso in società” nel club del sovranismo globale. O Vai su Facebook

