Giorgia Meloni nel libro delle elementari sulle donne eccellenti | è bufera Per la maestra è propaganda con i bambini

La presenza di Giorgia Meloni nel libro delle elementari dedicato alle donne eccellenti ha suscitato discussioni e polemiche, alimentando un acceso dibattito tra genitori, insegnanti e studiosi. Inserita accanto a figure come Tina Anselmi, Nilde Iotti, Frida Kahlo e Maria Montessori, la sua presenza rappresenta un tentativo di valorizzare anche il leadership femminile attuale. La ragione...

Tina Anselmi, Nilde Iotti, Frida Kahlo e Maria Montessori. Accanto c'è anche il nome di Giorgia Meloni, aggiunto nella ristampa di quest'anno di un volumetto per le scuole elementari dal titolo "Ragazze con i numeri", pensato per far conoscere il ruolo delle donne nella storia. La ragione. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Giorgia Meloni nel libro delle elementari sulle "donne eccellenti": è bufera. Per la maestra "è propaganda con i bambini"

