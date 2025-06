Giorgia Meloni | Io e Trump ci capiamo priorità agli interessi nazionali

Giorgia Meloni e Donald Trump condividono una visione forte e decisa degli interessi nazionali, dimostrando come la fermezza e l'onestà possano unire leader diversi. La premier italiana sottolinea il valore del dialogo tra alleati e amici, anche quando ci sono divergenze, per rafforzare le relazioni internazionali e tutelare gli interessi di ciascuna nazione. In un mondo complesso, la chiarezza e la determinazione restano le chiavi per affrontare le sfide globali.

"Io penso che Trump sia coraggioso, schietto, determinato, che difende i suoi interessi nazionali. Io mi considero coraggiosa, schietta e determinata e difendo gli interessi nazionali, direi che ci capiamo bene anche quando non siamo d'accordo". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento con la celebrazione del 25° anniversario di Libero quotidiano. "Tra nazioni alleate e amiche credo ci si debba e ci si possa parlare con franchezza, l'ho fatto anche dicendo a Trump, come con qualsiasi altro partner, che l'Italia - ha aggiunto - cerca sempre di perseguire gli interessi comuni ma sia chiaro che la priorità è l'interesse nazionale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giorgia Meloni: "Io e Trump ci capiamo, priorità agli interessi nazionali"

In questa notizia si parla di: interessi - trump - nazionali - giorgia

Trump d’Arabia, gli interessi Usa nell’area medio-orientale - Donald Trump in Arabia Saudita si rende protagonista di un incontro significativo con il leader siriano Al Jolani, focalizzandosi sulla normalizzazione dei rapporti con Israele.

È arrivato l’ennesimo fallimento di Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio doveva essere il “ponte” tra Stati Uniti e Europa. E cosa ha ottenuto? Il suo grande alleato, Donald Trump, ha annunciato dazi del 50% contro l’Europa, a partire dal 1° giugno. Una Vai su X

È arrivato l’ennesimo fallimento di Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio doveva essere il “ponte” tra Stati Uniti e Europa. E cosa ha ottenuto? Il suo grande alleato, Donald Trump, ha annunciato dazi del 50% contro l’Europa, a partire dal 1° giugno. Una Vai su Facebook

Meloni: «Con Trump ci capiamo bene anche quando non siamo d’accordo. Musk ha fatto bene a scusarsi; Meloni: «Trump ha sbagliato, difenderemo gli interessi dell'Italia»; «Una questione di interesse nazionale»: cosa ha detto Giorgia Meloni a Donald Trump su Cecilia Sala.

Giorgia meloni su trump e musk: rapporti tra politica nazionale, alleati e potere tecnologico Si legge su gaeta.it: Giorgia Meloni sottolinea l’importanza del dialogo tra Italia e Stati Uniti, commenta la polemica tra Elon Musk e Donald Trump e ribadisce il ruolo strategico italiano nelle relazioni internazionali e ...