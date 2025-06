Giorgia Meloni e Andrea Giambruno al saggio della figlia | è gelo

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, due figure pubbliche spesso sotto i riflettori, si sono incontrati nuovamente a Roma per il saggio della loro figlia Ginevra. Nonostante la separazione, l’evento ha rappresentato un momento importante per la famiglia, anche se tra i due si percepisce ancora un clima di gelo. La piccola, tra passi di danza e sorrisi timidi, ha portato un sorriso tra le tensioni di un’affascinante storia familiare, dimostrando che l’amore di una madre e di un padre può superare ogni barriera.

