Giorgia Meloni ai 25 anni di Libero | Un giornale che è un atto di coraggio

Giorgia Meloni, nel cuore di Milano, ha condiviso un messaggio di coraggio e determinazione durante i festeggiamenti per i 25 anni di Libero Quotidiano. Nell'intervista al direttore Mario Sechi, la premier ha sottolineato l'importanza di un giornale che rappresenta una voce libera e audace in un panorama sempre pi√Ļ complesso. Un evento che testimonia come il giornalismo possa essere un atto di vero coraggio, capace di ispirare e fare la differenza.

Si celebra oggi, al Teatro Lirico di Milano, il 25º anniversario di Libero quotidiano. Per l'occasione il direttore Mario Sechi intervista il fondatore Vittorio Feltri. E in collegamento, in diretta, c'è la premier Giorgia Meloni. "Grazie per essere qui con noi in una settimana densa di appuntamenti, non ci speravo più": dice il direttore Sechi. Con lui, sul palco, Feltri. "Ma non potevo mancare direttore, lei lo sa", risponde la presidente del Consiglio.