Giorgia lancia il nuovo singolo L’unica prima del Come Saprei Live 2025

Il nuovo brano arriva in concomitanza con il debutto, venerdì 13 e sabato 14 giugno, alle Terme di Caracalla di Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giorgia lancia il nuovo singolo "L’unica", prima del Come Saprei Live 2025

In questa notizia si parla di: giorgia - lancia - singolo - unica

Giorgia lancia il suo singolo ‘L’unica’ con un outfit da sogno per l’estate 2025 - Giorgia torna a incantare con il suo nuovo singolo ‘L’unica’, un brano che promette di conquistare le playlist estive del 2025.

Giorgia in attesa del tour lancia il nuovo singolo, “L’unica” in uscita il 20 giugno Vai su Facebook

Giorgia lancia il nuovo singolo L’unica, prima del Come Saprei Live 2025; Giorgia incanta nel nuovo look, debutta il singolo L'unica e inizia il tour celebrativo di Come Saprei alle Terme di Caracalla; Giorgia in mini dress rosso per il lancio del nuovo singolo, L’unica.

Giorgia lancia il nuovo singolo “L’unica” e celebra 30 anni di “Come Saprei” con un tour imperdibile ecodelcinema.com scrive: Giorgia lancia il nuovo singolo "L'unica" il 20 giugno, mentre celebra i 30 anni di "Come Saprei" con concerti sold out alle Terme di Caracalla a Roma e torna come conduttrice in X Factor.