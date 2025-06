Giorgetti | innovazione cruciale su autonomia crescita e competitività

In un mondo in rapido cambiamento, dove le sfide geopolitiche, digitali e ambientali si intrecciano, l’innovazione emerge come la chiave per rafforzare autonomia, crescita e competitività del nostro Paese. Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze, sottolinea quanto investire in nuove idee e tecnologie sia cruciale per affrontare le sfide future e mantenere il passo con il panorama globale. Solo così possiamo costruire un’Italia più forte e resiliente.

Roma, 12 giu. (askanews) – “In un contesto segnato da instabilità geopolitica, transizione digitale, cambiamento climatico e frammentazione economica, l’innovazione rappresenta un motore essenziale per garantire autonomia strategica, competitività e crescita”. Lo ha affermato Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze nel suo intervento alla conferenza “Competitività e innovazione: la risposta europea”, promossa dalla Banca d’Italia assieme alla Banca europea per gli investimenti. “A fronte di sfide di questa portata non possiamo permetterci esitazioni. Abbiamo non solo l’urgenza, ma anche la responsabilità di agire con rinnovata determinazione per garantire in Europa prosperità e sicurezza”, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: innovazione - competitività - giorgetti - autonomia

Innovazione, Pompei (Deloitte): “Cruciale investire per crescita e competitività imprese” - Nel panorama globale attuale, l'innovazione rappresenta un fattore chiave per la crescita e la competitività delle imprese.

Giorgetti: innovazione cruciale su autonomia, crescita e competitività.