Giocamondo in borsa | Ora nuovi investimenti

Giocamondo in borsa rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita dell'azienda, simbolo di dedizione e successo condiviso. Durante la conferenza stampa, Stefano De Angelis ha sottolineato come questa conquista sia il risultato di un impegno collettivo, premiando i protagonisti di questa avventura. Ora, con nuove ambizioni e investimenti strategici, Giocamondo si prepara a scrivere un nuovo capitolo di innovazione e crescita, consolidando la sua posizione sul mercato e offrendo opportunitĂ uniche.

"La quotazione in borsa non è un obiettivo raggiunto solo dal presidente, ma è il frutto del gran lavoro svolto dal Cda di Giocamondo Study, dai Manager e da tutti i dipendenti che ho voluto con me a Milano per una giornata storica e che ho premiato con una targa ricordo per il contributo fornito". Così il presidente e ceo di Giocamondo Study, Stefano De Angelis ha dato il via alla conferenza stampa in cui ha illustrato le motivazioni e la soddisfazione per essere il primo Tour Operator in Italia che organizza vacanze studio in tutto il mondo, a quotarsi in Borsa. "La giornata vissuta a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano – ha proseguito Stefano De Angelis affiancato dagli altri membri del Cda, Serafina Ionni, Raffaella D'Annibale e Stefania Cimino – con il suono della campanella in apertura delle contrattazioni, rimarrĂ impressa nella mente di tutti noi per tanto tempo.