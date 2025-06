ginnastica ritmica sofia raffaeli e tara dragas stelle ai campionati italiani dopo gli europei

Le giovani promesse della ginnastica ritmica, come Sofia Raffaeli e Tara Dragas, si preparano a brillare ai Campionati Italiani Assoluti di Folgaria, appena una settimana dopo gli Europei. La competizione si preannuncia un palcoscenico emozionante, con le atlete che si sfideranno nel concorso generale e nelle finali di specialitĂ , dimostrando tutta la loro passione e talento. Saranno coinvolte esclusivamente le migliori atlete nazionali, pronte a scrivere nuove pagine di storia sportiva.

