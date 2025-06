Giannis-Milwaukee | perché è il momento di dirsi addio

Giannis Antetokounmpo, il cuore pulsante dei Milwaukee Bucks, si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Dopo una stagione deludente, il momento di riflettere e decidere se proseguire insieme o voltare pagina è arrivato. Il Draft si presenta come un’occasione d’oro per lui e per la squadra, un assist strategico per rilanciare le ambizioni e tornare a lottare per il titolo. La decisione è nelle sue mani: il futuro si dipinge di sfumature imprevedibili.

Ha sbranato nell’ordine i Bucks di Giannis, i Cavs di Mitchell e i Knicks di Brunson, a suon di canestri da antologia. Evidentemente non aveva ancora la pancia piena e ha deciso di sbancare anche casa dell’MVP con l’ennesimo tiro a fil di sirena che vale l’1-0 Vai su Facebook

Mercato NBA, Milwaukee non scambierà Giannis Antetokounmpo in nessun caso Come scrive sport.sky.it: di Milwaukee e di tutte le squadre che decideranno di partecipare alla gara che ha come unico premio finale il 2 volte MVP.