Gialappa's Band verso il ritorno in Rai | Sentono di aver chiuso un ciclo ma TV8 li tiene stretti

Dopo anni di successi, i Gialappa's Band si preparano a tornare in Rai, sognando nuove sfide e risate. Mentre TV8 li tiene stretti con un contratto blindato, il duo appare determinato a riaccendere la scintilla in casa madre. La loro storia è ancora da scrivere: il ritorno in Rai potrebbe rappresentare la nuova grande avventura. Continua a leggere

Dopo l'addio di Max Giusti, il duo vuole tornare in Rai. Trattative in corso ma restano blindati da TV8 per un altro anno. Il ciclo GialappaShow sembrerebbe concluso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ciclo - gialappa - band - ritorno

Evviva Rai Storia, che al sabato sera non smette di regalare chicche d'autore - per il ciclo Cinema Italia -. Mai come in questi giorni è necessario ricordare i magistrati che combattono la mafia nei paesi sperduti e fuori dalla legalità : un film molto coraggioso e m Vai su Facebook

Gialappa's Band verso il ritorno in Rai: Sentono di aver chiuso un ciclo, ma TV8 li tiene stretti; Mai Dire Talk, oltre due ore di risate in tv da stasera; Alessia Marcuzzi torna al tempo di Mai dire Gol: condurrà la prima puntata di GialappaShow.

La Gialappa’s Band, niente ritorno a Mediaset/ Il retroscena sul passaggio a Tv8 Da ilsussidiario.net: Il possibile ritorno della Gialappa’s Band a Mediaset – stando quanto raccontato dal settimanale Oggi – sembra dunque oltremodo lontano.