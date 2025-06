Giacomo Galanda presenta ' La mia vita a spicchi' | un viaggio tra basket e passioni

Giacomo Galanda, ex tra le più grandi stelle della Mens Sana Siena, ha scelto di condividere la sua straordinaria carriera e le passioni che l’hanno plasmata nel suo primo libro, "La mia vita a spicchi". Durante la presentazione a Siena, ha raccontato come il basket abbia rappresentato non solo un professione, ma una vera e propria filosofia di vita. Un viaggio emozionante tra sport e passioni che ispirerà tutti noi a seguire i propri sogni.

Era a Siena per la presentazione del suo primo libro ‘La mia vita a spicchi’ Giacomo Galanda (nella foto) ex tra le altre della Mens Sana che ha raccontato come è nata l’idea di dedicare un volume ad una carriera ricchissima di soddisfazioni e gloria. "Il libro parla della mia vita – sottolinea l’ex lungo azzurro – e di come ho interpretato anche una delle mie più grandi passioni, ovvero la pallacanestro. Mi hanno fatto notare in diversi che in altre presentazioni del libro ho parlato molto di altro come musica, amicizie, arte, viaggi e poco di basket. Forse perché ho avuto nelle mia vita tante passioni che mi hanno reso eclettico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giacomo Galanda presenta 'La mia vita a spicchi': un viaggio tra basket e passioni

