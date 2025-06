Gestiva società per riciclare il denaro del clan Puca | sequestro da 42 milioni di euro a un imprenditore

Un'operazione di grande rilievo ha portato al sequestro di beni per circa 42 milioni di euro, riconducibili a un imprenditore coinvolto in attività di riciclaggio per il clan Puca. La sua storia si intreccia con condanne definitive per concorso esterno in associazione camorristica, mettendo in luce un quadro inquietante di infiltrazioni criminali nell'economia legale. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che scuote il mondo dell'imprenditoria e della giustizia.

Nei confronti dell'imprenditore, già condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione camorristica, sono state sequestrate società e immobili per un valore di circa 42 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

