Germania vanno alla vittoria mentre i Paesi Bassi Rescue Point

Il calcio europeo accende i riflettori: la Germania conquista una vittoria schiacciante 3-0 contro la Slovenia, grazie alla straordinaria tripletta di Nick Wolthade, mentre i Paesi Bassi si aggrappano ai punti di salvataggio. La scena è già pronta a emozionare ulteriormente: cosa riserverà il resto del torneo? Restate sintonizzati per scoprire le prossime sorprese e battaglie.

2025-06-12 23:31:00 Il web non parla d’altro: La Germania ha superato una confortevole vittoria per 3-0 contro la Slovenia nella loro partita di apertura del campionato europeo U21 per gentile concessione di una tripletta di Nick Wolthade. L’attaccante di Stoccarda di Stuttgart, che ha fatto il suo debutto per la squadra senior tedesca appena all’inizio di questo mese e il cui titolo continua a salire, ha trovato la rete due volte nel primo tempo prima di aggiungere un terzo dal rigore all’82 ° minuto per dare alla sua squadra tre punti nella partita di apertura. La 23enne ha insaccato una tripletta nella ultima uscita della Germania U21 contro la Spagna e ha mantenuto la sua forma letale di fronte all’obiettivo qui mentre i rivali del Gruppo B dell’Inghilterra si sono esauriti convincenti vincitori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Volley femminile, Myriam Sylla: “Una bella vittoria contro gli USA, la Germania sarà un’avversaria ostica” - Un’apertura esplosiva per la Nazionale italiana di volley femminile nella Nation League 2025, con una vittoria schiacciante contro gli Stati Uniti al Maracanazinho di Rio.

L’annuncio di Kolo Muani: il francese andrà con la Juve al Mondiale per Club “Andrò con la Juve al Mondiale per Club”. È Randal Kolo Muani da Stoccarda, dove è stato impegnato dal 1’ nella vittoria della Francia sulla Germania nella finale 3°/4° posto Vai su Facebook

DUE SUE DUE PER LE AZZURRE Dopo la vittoria contro gli Stati Uniti, l'Italvolley di Julio Velasco batte anche la Germania #Pallavolo #Volleyball #VNL2025 #ItalVolley Vai su X

Elezioni in Germania, cosa significano per l'Unione Europea: gli scenari dopo la vittoria di Merz; Germania, Merz dopo la vittoria: La priorità assoluta è raggiungere l'indipendenza dagli Stati Uniti; Germania, la Cdu verso una Grosse Koalition per governare il Paese.

Riepilogo EURO U21: vincono Germania, Inghilterra e Danimarca, pari per i Paesi Bassi Come scrive it.uefa.com: Nella prima giornata di giovedì, l'Inghilterra inizia la difesa del titolo di EURO U21 con una vittoria, così come Germania e Danimarca.