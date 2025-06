Germania-Slovenia U21 | dove vederla e orario

Se sei appassionato di calcio europeo under 21, non puoi perdere la sfida tra Germania e Slovenia all’Al Tehelné pole di Bratislava. Una partita che promette emozioni e grandi giocate, aperta alla fase a gironi degli Europei U21. Scopri orario, formazione e dove seguire in diretta questa avvincente sfida il 12 giugno alle 21:00, perché ogni minuto sarà un'occasione da vivere intensamente!

Al Tehelné pole andrà in scena la sfida tra Germania-Slovenia U21: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match Al Tehelné pole di Bratislava, Germania-Slovenia U21 si affrontano nella prima giornata della fase a gironi degli Europei di categoria. Orario e dove vederla Germania-Slovenia U21 si gioca giovedì 12 giugno 2025 alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Germania-Slovenia U21: dove vederla e orario

Germania U21-Slovenia U21: le probabili formazioni - Il calcio under 21 si prepara ad accendere l’entusiasmo con la sfida tra Germania e Slovenia, valida per la prima giornata del Gruppo C degli Europei.

