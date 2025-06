Genova dopo la rissa sei ragazzi dovranno risarcire i poliziotti e i carabinieri che hanno picchiato

A Genova, dopo una violenta rissa che ha coinvolto giovani e forze dell’ordine, i sei arrestati dovranno risarcire i poliziotti e i carabinieri feriti nel parapiglia. Sette militari e due agenti sono rimasti lievemente feriti, un episodio che sottolinea l’importanza del rispetto delle regole e della legalità. Questa decisione rappresenta un passo fondamentale verso la giustizia, dimostrando come la responsabilità non possa essere ignorata neanche in situazioni di forte tensione.

Sette militari e due agenti sono rimasti feriti in modo lieve nel parapiglia. Si tratta di un passaggio indispensabile per ottenere il patteggiamento Dovranno risarcire 7 carabinieri e 2 poliziotti i sei giovani arrestati all'alba del 2 giugno per la maxi rissa in corso Italia, il lungomare d.

