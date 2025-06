Genio della truffa vola gratis per 6 anni nessuno lo ferma | ecco come faceva

Un genio della truffa ha vissuto per sei anni una vita da sogno sui cieli americani, volando gratis per oltre 120 voli fingendosi steward e pilota. Nessuno sembrava poterlo fermare, svelando le lacune di un sistema di sicurezza aereo che si è dimostrato incredibilmente vulnerabile. Questa incredibile storia ci fa riflettere su quanto siano fragili i controlli e quanto un ingegno astuto possa mettere in crisi anche le grandi strutture di sicurezza.

USA, l’incredibile beffa: vola gratis per 6 anni come finto steward e pilota. Nessuno lo ferma per 120 voli È una storia che ha dell’incredibile, un’audace beffa al sistema di sicurezza aerea degli Stati Uniti che ha dell’assurdo. Per sei anni, un uomo, Tiron Alexander (35) dalla Florida, è riuscito a volare per oltre 120 volte gratis, presentandosi come membro dell’equipaggio di cabina o addirittura come pilota. – Cityrumors.it Il tutto senza indossare un’uniforme, senza alcuna istruzione specifica e senza la minima esperienza con una compagnia aerea. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Genio della truffa vola gratis per 6 anni, nessuno lo ferma: ecco come faceva

