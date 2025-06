Generosa donazione a favore della Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza del Bufalini

Grazie alla generosa donazione de ‘I Ragazzi del Memorial Teo’ e ‘Gli Amici del '78’, l’unità di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza di Cesena ha ricevuto materiali essenziali per migliorare le cure e il supporto ai giovani pazienti. Un gesto di solidarietà che testimonia come comunità e impegno possano fare la differenza, portando speranza e sorrisi là dove c’è più bisogno. Questa iniziativa rappresenta un esempio brillante di come l’altruismo possa trasformare vite e future promesse.

Nei giorni scorsi all'unità operativa di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (Npia) di Cesena si è svolta la consegna ufficiale del materiale acquistato grazie a una donazione da parte de 'I Ragazzi del Memorial Teo' e 'Gli Amici del '78'.

