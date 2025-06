Gazzetta dello Sport | Musah verso il Napoli De Laurentiis pronto a investire | e i dettagli fanno la differenza

Nel calciomercato estivo, ogni dettaglio conta e può fare la differenza. La Gazzetta dello Sport svela che il Napoli di De Laurentiis si prepara a mettere a segno un colpo importante con Yunus Musah, il talentuoso centrocampista statunitense classe 2002. Con l’imprenditore pronto a investire, le trattative si fanno più intense e promettono di rivoluzionare il mercato partenopeo. Ma cosa c’è dietro questa operazione?

Mentre il calciomercato estivo prende lentamente forma tra sogni e trattative infinite, i dettagli, spesso sottovalutati, diventano i veri protagonisti. Lo sottolinea Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, raccontando il probabile passaggio di Yunus Musah dal Milan al Napoli. Il centrocampista statunitense, classe 2002 con cittadinanza inglese, si prepara a diventare uno dei rinforzi chiave per il nuovo ciclo azzurro targato Antonio Conte. Secondo Giordano per la Gazzetta, Aurelio De Laurentiis avrebbe messo sul piatto 25 milioni di euro, per regalare al suo tecnico un calciatore dinamico, muscolare e già rodato sia in Serie A che in Europa.