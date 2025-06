Gaza rapporto Onu | Israele trasforma università della Striscia in sinagoghe e basi militari cancellata identità palestinese

L'ultimo rapporto dell'ONU sulla situazione a Gaza denuncia gravi azioni di Israele, che trasforma le università in sinagoghe e basi militari, cancellando le istituzioni palestinesi. Un duro colpo all'istruzione e alla resistenza culturale della popolazione locale, suscitando preoccupazione e condanna internazionale. Una realtà drammatica che richiede attenzione e risposte urgenti per fermare questa spirale di distruzione e sofferenza.

L'ultimo rapporto dell'ONU condanna l'azione di Israele nella striscia di Gaza, accusato di compiere "una campagna di distruzione studiata" nei confronti dei palestinesi, partendo dall'eliminazione delle infrastrutture educative di Gaza È stato pubblicato nelle scorse ore l'ultimo rapporto de.

