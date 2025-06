Gaza non deve morire Sabato mattina il corteo dalla stazione

L’intento di “Gaza non deve morire”, spiegano gli organizzatori, è di sensibilizzare l’opinione pubblica e chiedere un immediato intervento per fermare le violenze e salvaguardare i diritti umani. Sabato alle 10.30, unisciti a noi in questa mobilitazione pacifica: insieme possiamo fare la differenza e promuovere un futuro di pace e giustizia. La solidarietà parte da qui, da Sondrio, e può cambiare le cose.

È in programma sabato a Sondrio la manifestazione provinciale “ Gaza non deve morire “. Promossa da AssopacePalestina-Valtellina e Archivio 68, l’iniziativa ha raccolto in breve numerosissime adesioni di associazioni della società civile valtellinese, partiti, sindacati e singoli cittadini. L’appuntamento è per le 10.30, con partenza dal piazzale della stazione ferroviaria. L’intento di “Gaza non deve morire“, spiegano gli organizzatori, è di "offrire uno spazio fisico anche nella nostra piccola provincia, a chi ha a cuore l’umanità, il rispetto della legalità internazionale, della giustizia e dei diritti umani". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Gaza non deve morire". Sabato mattina il corteo dalla stazione

In questa notizia si parla di: gaza - deve - morire - sabato

Perché non si deve trasformare la difesa degli innocenti a Gaza in un’occasione per disarmare Israele - In un contesto di crescente tensione internazionale, l'articolo analizza l'idea erronea che la difesa degli innocenti a Gaza possa giustificare il disarmo di Israele.

"Gaza non deve morire". Sabato 14 a Sondrio manifestazione provinciale #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 Vai su Facebook

Schlein tenta il recupero su Gaza dopo il “tutti in piedi” di Conte in Aula. Alla presentazione del libro di Enzo Amendola “l’Imam deve morire”, con il fantasma di Gentiloni. Di @MariannaRizzini Vai su X

Gaza non deve morire. Sabato 14 a Sondrio manifestazione provinciale; Gaza non deve morire: in piazza a Sondrio la guerra in Palestina; L’ex ambasciatore di Israele: «L’obiettivo è distruggere Gaza, questo male assoluto».

"Gaza non deve morire". Sabato mattina il corteo dalla stazione Da msn.com: È in programma sabato a Sondrio la manifestazione provinciale “Gaza non deve morire“.