Gaza l’appello delle ong | Chiedete ai vostri comuni e alle regioni di sospendere le relazioni con Israele

In un momento di grande emergenza umanitaria, le ONG lanciano un appello forte e chiaro: chiedono ai cittadini di intervenire. Invocano ai rappresentanti locali di sospendere le relazioni con Israele, affinchÊ si possa fare pressione per fermare i crimini contro la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. È ora di unirsi e far sentire la nostra voce in difesa dei diritti umani fondamentali.

“Chiedere ai propri rappresentanti nei consigli regionali, comunali, provinciali e delle cittĂ metropolitane di riconsiderare le relazioni con Israele o le sue amministrazioni locali”. È l’appello di 13 organizzazioni umanitarie, che si rivolgono alla societĂ civile per mobilitarsi “in difesa dei diritti fondamentali della popolazione palestinese, di fronte ai crimini commessi dal Israele nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania occupata”, all’inerzia del Governo italiano e dalla comunitĂ internazionale. “Vista la rilevanza generale delle norme di diritto internazionale violate – spiegano le organizzazioni promotrici in una nota congiunta – la Corte internazionale di giustizia riconosce anche una serie di obblighi in capo agli Stati terzi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Š Ilfattoquotidiano.it - Gaza, l’appello delle ong: “Chiedete ai vostri comuni e alle regioni di sospendere le relazioni con Israele”

