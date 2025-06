Gaza la fuga dalla guerra e la corsa per la vita | il piccolo Adam è arrivato in Italia

Dalla guerra di Gaza alla speranza italiana: il piccolo Adam, insieme ad altri cinque bambini, ha compiuto un viaggio drammatico e coraggioso per trovare salvezza. Trasportato con un volo umanitario, è arrivato a Milano con la madre, simbolo di resilienza e rinascita. Questa storia ci ricorda che la solidarietà può cambiare vite, offrendo un nuovo inizio a chi sfida l’impossibile.

Italia ospita Adam, unico sopravvissuto ferito nel raid a Khan Younis di Gaza - Un gesto di umanitĂ che si inserisce nel dibattito globale sui diritti umani e la crisi in Medio Oriente.

