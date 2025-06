Gaza il piccolo Adam atterrato a Linate insieme alla madre Alaa al-Najjar il bambino trasportato al Niguarda per essere curato - VIDEO

Un sorriso di speranza illumina l’arrivo di Gaza: il piccolo Adam, insieme alla madre Alaa al-Najjar, arriva a Linate, simbolo di solidarietà e rinascita. Trasportato al Niguarda per le cure, rappresenta il volto fragile di un’umanità che non si arrende. Con l’affetto di tutte le istituzioni, tra cui Tajani che dona un pallone, l’Italia si apre a un nuovo inizio, dimostrando che ogni bambino merita un futuro di pace e cura.

Insieme ad Adam sono arrivati in Italia altri 5 bambini; Alaa al-Najjar: "Grazie mille, non ho parole. È un piacere enorme essere qui in Italia". Tajani dona un pallone al piccolo: "Benvenuti, siamo contenti di avervi qui". Il piccolo Adam è atterrato a Linate insieme alla madre Alaa al-Najja.