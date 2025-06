Gaza il piccolo Adam arrivato a Milano per curarsi | La madre | Grazie Italia un piacere essere qui

Gaza, il piccolo Adam, arrivato a Milano per trovare speranza e cure, ringrazia l’Italia: un vero piacere essere qui. La sua storia toccante ci ricorda le atrocità che molti bambini palestinesi vivono ogni giorno, in fuga dalla guerra e dalla perdita. La nostra solidarietà può diventare un faro di speranza per loro, perché nessun bambino dovrebbe crescere tra le macerie del conflitto.

Il bimbo ha perso tutti i fratellini e il padre nei raid israeliani. Nel nostro Paese altri bambini palestinesi in fuga dalla guerra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, il piccolo Adam arrivato a Milano per curarsi | La madre: "Grazie Italia, un piacere essere qui"

Italia ospita Adam, unico sopravvissuto ferito nel raid a Khan Younis di Gaza

Adam al-Najjar, 11 anni, parte da Gaza verso l'Italia, dove sarà curato all'ospedale Niguarda di Milano. Il bambino è l'unico figlio sopravvissuto della dottoressa palestinese Alaa che, in un raid israeliano, ha perso 9 dei suoi 10 figli e il marito.

