Gaza Idf | 15-25% degli aiuti confiscato da Hamas dal 7 ottobre 2023 | Attivisti Pro Pal italiani bloccati al Cairo 35 rilasciati e 7 rimpatriati

L’attuale scenario tra Gaza, Israele e Iran si infittisce di tensioni e incognite. Dal 7 ottobre, oltre il 15-25% degli aiuti umanitari sono stati confiscati da Hamas, mentre attivisti pro Palestina italiani sono bloccati al Cairo, con alcuni rilasciati o rimpatriati. Israele si prepara a un possibile attacco all’Iran, mentre Teheran avverte: “Pronti a reagire”. La diplomazia globale si trova in bilico su un confine molto fragile, e il mondo osserva attentamente.

Israele prepara l'attacco all'Iran, Teheran: "Pronti a reagire". I media americani dicono che saranno presi di mira i siti nucleari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Idf: 15-25% degli aiuti confiscato da Hamas dal 7 ottobre 2023 | Attivisti Pro Pal italiani bloccati al Cairo, "35 rilasciati e 7 rimpatriati"

In questa notizia si parla di: gaza - aiuti - confiscato - hamas

A Gaza un bambino su due è gravemente malnutrito: gli aiuti umanitari continuano ad essere bloccati - A Gaza, la crisi alimentare è drammatica: un bambino su due soffre di grave malnutrizione mentre gli aiuti umanitari rimangono bloccati.

ULTIM’ORA Le forze israeliane hanno confiscato la Madleen, una nave battente bandiera britannica appartenente alla Freedom Flotilla Coalition, che stava tentando di violare il blocco navale sulla Striscia di Gaza, portando un carico di aiuti umanitari. A bord Vai su Facebook

Israele prepara attacco all'Iran, Teheran: Pronti a reagire | Gaza, Idf: 15-25% degli aiuti confiscato da Hamas dal 7 ottobre 2023; Israele - Hamas, le notizie di oggi in diretta | Media Usa: Israele è pronto ad attaccare l'Iran. Tel Aviv alla Francia: «Facciano uno Stato palestinese sul loro territorio»; Israele ha fermato la Freedom Flotilla in acque internazionali e confiscato gli aiuti umanitari per Gaza.

Israele prepara attacco all'Iran, Teheran: "Pronti a reagire" | Gaza, Idf: 15-25% degli aiuti confiscato da Hamas dal 7 ottobre 2023 msn.com scrive: La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 615.