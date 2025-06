Gaza i bambini feriti ricoverati a Milano e Bergamo | Prime visite Adam gioca con i Lego la 12enne è in terapia intensiva

In un momento di grande emergenza umanitaria, i bambini feriti provenienti da Gaza trovano rifugio e assistenza in Lombardia. Dopo un lungo viaggio, i piccoli pazienti ricevano le prime cure e visite nei reparti di Milano e Bergamo, mentre Adam, la 12enne che gioca con i Lego, e altri continuano a lottare con coraggio. La speranza si fa strada tra le sfide: ora, il focus è sul loro recupero e sulla solidarietà che unisce tutta Italia.

Milano, 12 giugno 2025 ‚Äst‚ÄúAbbiamo fatto una riunione di coordinamento con i tre ospedali che stanno ospitando i bambini; la notte √® passata assolutamente tranquilla e hanno incominciato a fare le prime visite‚ÄĚ. √ą¬†quanto ha fatto sapere ¬†l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, questa mattina a Milano, durante un punto con la stampa sulle condizioni dei pazienti giunti ieri sera da Gaza e atterrati all‚Äôaeroporto di Linate. Gaza: √® atterrato a Linate il volo con il piccolo Adam e la madre. Il bimbo sar√† curato a Niguarda Bambini accompagnati dalle madri scendono dai voli umanitari provenienti da Gaza, nell'ambito delle operazioni di evacuazione sanitaria ed accoglienza portate avanti dal Governo italiano, nell'aeroporto di Linate, Milano, 11 giugno 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Gaza, i bambini feriti ricoverati a Milano e Bergamo: ‚ÄúPrime visite. Adam gioca con i Lego, la 12enne √® in terapia intensiva‚ÄĚ

Un volo da Gaza per l'Italia, a bordo i bambini palestinesi rimasti feriti durante la guerra sulla Striscia. "Verranno curati nei migliori ospedali pediatrici italiani" ha detto il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, arrivato all'aeroporto di Milano Linate per accogli Vai su Facebook

