Gattuso Italia passi avanti per il nuovo CT della Nazionale! Possibile ruolo anche per Barzagli e Bonucci | novità anche per i vivai dei club italiani Tutti i dettagli

Gattuso si avvicina con decisione a diventare il nuovo CT della Nazionale italiana, segnando un passo importante nel nostro calcio. Con possibili ruoli anche per Barzagli e Bonucci, e novità sui vivai dei club, il futuro azzurro si fa ancora più interessante. Tra incontri strategici e progetti ambiziosi, la strada verso la guida tecnica dell’Italia si chiarisce: tutti i dettagli, unendo esperienza e giovani talenti, aprono nuovi orizzonti per la Nazionale.

Gattuso Italia, passi avanti per il nuovo CT della Nazionale: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’allenatore. Passi avanti importanti per il nuovo CT della Nazionale. Secondo quanto riportato, nelle prossime ore è previsto un contatto diretto tra Gabriele Gravina e Gennaro Gattuso, nome sempre più caldo per guidare l’Italia del futuro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex tecnico del Napoli ha già avuto un confronto con Gianluigi Buffon, manifestando una totale apertura al progetto azzurro. All’interno del nuovo staff tecnico, in costruzione da parte della FIGC, potrebbe esserci spazio anche per un altro azzurro: in pole ci sono due ex difensori della Juve, Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gattuso Italia, passi avanti per il nuovo CT della Nazionale! Possibile ruolo anche per Barzagli e Bonucci: novità anche per i vivai dei club italiani. Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: passi - avanti - nazionale - gattuso

Sané Juve, la rivelazione: «Passi in avanti». Il talento del Bayern Monaco può arrivare in bianconero? Tutti i dettagli - L'interesse della Juventus per Leroy Sané del Bayern Monaco si intensifica. Secondo l'esperto di mercato Paolo Paganini, l'attaccante potrebbe essere una delle prossime mosse della dirigenza bianconera.

Gattuso prossimo CT della nostra Nazionale di calcio. Primi contatti in corso. Avanti popolo ALLA RISCOSSA! #Gattuso #GennaroGattuso #Ringhio #NazionaleItaliana Vai su Facebook

Italia: passi avanti per Gattuso. Sullo sfondo De Rossi e Mancini; Nazionale, previsto contatto diretto tra Gravina e Gattuso nei prossimi giorni; Gattuso-Italia, il sì a un passo. La Figc cerca l'accordo per ripartire.

Italia: passi avanti per Gattuso. Sullo sfondo De Rossi e Mancini Secondo msn.com: Ringhio è il candidato principale per ricoprire il ruolo di nuovo ct della Nazionale, De Rossi resta sullo sfondo, Mancini rilancia per ritornare ...