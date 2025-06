Gattuso Italia il nodo Staff e il ruolo di Buffon | i dettagli della trattativa in corso

L’Italia del calcio si trova a un bivio cruciale, tra incertezze e speranze. La trattativa per affidare a Gattuso la panchina azzurra svela dettagli sul ruolo di Buffon, le scelte sullo staff e le alternative più concrete. In un momento di crisi profonda, il futuro della Nazionale dipende da decisioni che potrebbero ridefinire l’identità del nostro calcio. Resta da scoprire se questa svolta possa davvero riportare l’Italia sulla strada del successo.

Gattuso Italia, i dettagli sulla trattativa per portarlo sulla panchina Azzurra: il ruolo di Buffon, la decisione sullo staff e tutte le alternative L'Italia del calcio, smarrita e in piena crisi d'identità, cerca un leader per non sprofondare definitivamente. Con la qualificazione al Mondiale 2026 già appesa a un filo dopo appena due partite, la

Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Pioli in calo dopo il no di Ranieri, Gattuso e De Rossi in lizza. Tutti i nomi - L'Italia si trova a un bivio cruciale per il futuro della nazionale, con una rosa di candidati che incanta e divide gli appassionati.

