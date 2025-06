Gasperini si presenta: inizia l’era della rivoluzione giallorossa. Trigoria si prepara a ricevere il nuovo comandante, pronto a scrivere una nuova pagina di successo per la Roma. Martedì 17 giugno, alle 12, Gian Piero Gasperini parlerà per la prima volta da allenatore dei giallorossi, inaugurando un ciclo ambizioso e innovativo. Noi di SololaRoma.it saremo lì, pronti a raccontarvi ogni dettaglio di questa avventura che promette di cambiare il volto del club.

Trigoria si prepara ad accogliere il nuovo comandante. Martedì 17 giugno, alle ore 12, Gian Piero Gasperini parlerà per la prima volta da allenatore della Roma, inaugurando ufficialmente un ciclo che si preannuncia profondo, coraggioso e – per molti versi – rivoluzionario e noi di SololaRoma.it saremo presenti! Il tecnico piemontese, reduce da nove stagioni indimenticabili all’Atalanta, ha già preso possesso del centro sportivo “Fulvio Bernardini”, dove in questi giorni sta gettando le basi della nuova Roma. Dopo la firma che lo ha legato al club fino al 30 giugno 2028, ora è il momento della parola: quella che ispira, che traccia la visione, che accende l’entusiasmo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it