Garlasco parla Garofano | Sempio? Tracce non databili Dna parziale e inidoneo Per l’impronta sul muro non basta una foto

Nel cuore di Garlasco, l’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi si riapre con nuove analisi e sfide scientifiche. Dopo il ritiro dei reperti, i periti incaricati stanno affrontando tracce non databili e DNA parziali che complicano la ricostruzione dei fatti. La scena si fa sempre più intricata, e ogni dettaglio può fare la differenza. Ti terrò aggiornato sugli sviluppi di questa vicenda avvincente e intricata.

GARLASCO (Pavia) – Dopo il ritiro dei reperti, oggi, le operazioni peritali inizieranno martedì prossimo, come stabilito dal Gip Daniela Garlaschelli. Per l’incidente probatorio chiesto dalla Procura di Pavia nella riaperta indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, i periti incaricati dal Gip sono la genetista Denise Albani e il dattiloscopista Domenico Marchigiani, della polizia scientifica di Milano. Partecipano i consulenti di tutte le parti coinvolte. Garlasco, dal Fruttolo alle impronte: l’incognita dei reperti ‘degradati’ o ‘leggibili’ 18 anni dopo. Chiara si è difesa? Il sospetto già nell’autopsia Per la difesa dell’indagato Andrea Sempio il generale Luciano Garofano, già comandante del Ris di Parma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garlasco, parla Garofano: “Sempio? Tracce non databili, Dna parziale e inidoneo. Per l’impronta sul muro non basta una foto”

In questa notizia si parla di: garlasco - parla - garofano - sempio

Garlasco, perché si parla dei genitori di Chiara Poggi dopo il blitz a casa di Andrea Sempio - Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, riaccende l'attenzione per un blitz a casa di Andrea Sempio.

"Nessun dubbio, Alberto #Stasi è colpevole". Luciano #Garofano smonta la svolta dell’impronta di Andrea #Sempio #garlasco #26maggio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/personaggi/2025/05/26/news/garlasco-luciano-garofano-alberto-stasi-colpevole-ass Vai su X

"Nessun dubbio, Alberto #Stasi è colpevole". Luciano #Garofano smonta la svolta dell’impronta di Andrea #Sempio #garlasco #26maggio #iltempoquotidiano Vai su Facebook

Garlasco, parla Garofano: “Sempio? Tracce non databili, Dna parziale e inidoneo. Per l’impronta sul muro non basta una foto”; Garlasco. Parla Garofano, consulente di Sempio: Così si allargano le analisi sui reperti; Delitto di Garlasco, l'ex generale Garofano: Sull'impronta 33 non c'è sangue.

Garlasco, parla Garofano: “Sempio? Tracce non databili, Dna parziale e inidoneo. Per l’impronta sul muro non basta una foto” Come scrive ilgiorno.it: Luciano Garofano, ex generale al Ris, è consulente di Andrea Sempio: “Escludo diagnosi certe”.