Garlasco la nuova pista | Si ipotizzano due assassini

Garlasco, 18 anni dopo il delitto di Chiara Poggi, si apre un nuovo e inquietante capitolo: la Procura di Pavia ipotizza ora due assassini e più armi, riscrivendo così la scena del crimine. L'indagine, che coinvolge anche Andrea Sempio, lascia spazio a scenari inediti e sorprendenti, alimentando speranze e dubbi tra i cittadini e gli esperti. La verità si fa ancora più complessa, e il mistero si arricchisce di nuovi dettagli da scoprire.

Chiara Poggi potrebbe non essere morta per mano di un solo assassino. A 18 anni dal delitto di Garlasco, la Procura di Pavia apre a uno scenario inedito e inquietante: due aggressori, più armi, una scena del crimine completamente da riscrivere. È questa la nuova direzione dell’inchiesta, che oggi chiama in causa anche Andrea Sempio — con l’ipotesi di un omicidio “in concorso con Alberto Stasi o con altri”. L’ipotesi investigativa prende forma grazie a una rilettura approfondita degli atti dell’indagine del 2007, e soprattutto dell’ autopsia redatta dal medico legale Marco Ballardini, depositata il 5 novembre di quell’anno. 🔗 Leggi su Panorama.it