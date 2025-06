Garlasco la nuova pista | Lesioni e ferite da taglio sul volto di Chiara forse due assassini

Una nuova pista scuote il giallo di Garlasco, riaccendendo speranze e interrogativi su un delitto avvolto nel mistero da oltre quindici anni. La Procura di Pavia sembra credere in una svolta che potrebbe rivoluzionare la verità sulla tragica morte di Chiara Poggi, ipotizzando che due assassini abbiano agito con più armi. Si apre così una porta verso la giustizia, ancora da compiere.

Una svolta potenziale nel delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, riapre interrogativi rimasti per anni in sospeso. La Procura di Pavia sta lavorando a una nuova ipotesi: Chiara Poggi potrebbe essere stata uccisa da due persone e con l’impiego di piĂą armi. Un’ipotesi che emerge da una rilettura approfondita degli atti dell’inchiesta originaria, in particolare dell’autopsia effettuata dal medico legale Marco Ballardini, depositata il 5 novembre dello stesso anno. Leggi anche: Garlasco, “uno o due assassini?”: la nuova ipotesi investigativa degli inquirenti Al centro di questa ricostruzione c’è ora anche il nome di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, indagato con l’ipotesi di concorso in omicidio “ con Alberto Stasi o con altri ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it