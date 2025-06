Garlasco la nuova pista I pm | I killer erano in due Coltellate e pugni gli indizi che riemergono dalla vecchia perizia medico-legale

Garlasco torna sotto i riflettori con nuove verità emergenti sulla tragica morte di Chiara Poggi. I pm ipotizzano ora che due killer, armati di più di un'arma, abbiano colpito nel loro sordido delitto, lasciando dietro di sé un mosaico di indizi riemersi dalle vecchie perizie medico legali. La ricostruzione si fa più complessa e affascinante: cosa nasconde ancora questa intricata vicenda giudiziaria?

Due assassini e più di un?arma per uccidere Chiara Poggi. Un?ipotesi alla quale la Procura di Pavia, che ha indagato Andrea Sempio per omicidio «in concorso con Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, la nuova pista. I pm: «I killer erano in due». Coltellate e pugni, gli indizi che riemergono dalla vecchia perizia medico-legale

Caso Garlasco, nuova svolta: la pista Sempio riapre le indagini mentre Stasi ottiene la semilibertà - Nuova svolta nel caso Garlasco: le indagini sono state riaperte grazie alla conferma che un'impronta palmare e residui biologici trovati nel 2007 coincidono con Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi.

L’orario della morte, i movimenti del killer nella villetta, la dinamica dell’aggressione. È una riscrittura generale quella che la Procura di Pavia sta facendo dell’omicidio di Garlasco. Una rilettura di tutti i sopralluoghi e le operazioni svolte dal Ris nella villetta di Vai su Facebook

