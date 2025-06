Garlasco incidente probatorio al via | consegnati i reperti Garofano | Il Ris? Fece un lavoro pregevole

L'inchiesta sul delitto di Garlasco entra nella sua fase cruciale, con la consegna dei reperti che potrebbe svelare nuovi dettagli. I lavori del Ris e i consulenti stanno contribuendo a fare luce su un caso rimasto irrisolto per anni, mentre l’unico indagato noto, Andrea Sempio, attende di conoscere l’esito di questa fase fondamentale. La verità si avvicina: il prossimo passo sarà decisivo per fare giustizia.

L’inchiesta bis sul delitto di Garlasco si trova davanti alla prima curva. Davanti al gup di Pavia Daniela Garlaschelli consulenti e periti hanno consegnato i reperti che poi saranno al centro dell’incidente probatorio. L’unico indagato di cui si ha notizia al momento è Andrea Sempio, 37 anni, amico del fratello della vittima, Chiara P o ggi, uccisa nella sua abitazione il 13 agosto 2007. Per l’omicidio della giovane 26enne è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della ragazza. La consegna dei reperti è avvenuta nella caserma dei carabinieri di via Moscova a Milano, dove ha sede il nucleo investigativo che sta indagando sotto il coordinamento della Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it