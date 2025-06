Garlasco il padre di Andrea Sempio prova a difendere il figlio | Era con me la mattina dell' omicidio di Chiara Poggi - VIDEO

Garlasco, 13 agosto 2007: mentre il paese si interroga sui misteri dell’omicidio di Chiara Poggi, Giuseppe Sempio, padre di Andrea, si schiera a difesa del figlio. In un’intervista esclusiva a TgCom24, racconta la sua verità e ribadisce l’innocenza di Andrea, sostenendo che era con lui quella mattina. Una testimonianza che potrebbe cambiare il corso delle indagini. Ma cosa c’è dietro queste parole?

Giuseppe Sempio racconta la mattina del 13 agosto 2007: "Mio figlio è innocente" afferma, "non potrebbe mai fare una cosa simile" Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha raccontato in un’intervista esclusiva a TgCom24 la propria versione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, il padre di Andrea Sempio prova a difendere il figlio: "Era con me la mattina dell'omicidio di Chiara Poggi" - VIDEO

In questa notizia si parla di: sempio - padre - andrea - figlio

Delitto di Garlasco, Stefania Cappa al telefono: "Non ci sono tracce del nostro Dna, da nessuna parte" | Sempio al padre: "Sono dalla mia, vogliono chiudere in fretta" - La vicenda del delitto di Garlasco torna a far parlare di sé, con nuove rivelazioni che riaccendono i riflettori su un caso mai del tutto chiuso.

Anticipazione da Telelombardia Il padre di Andrea Sempio: “Mio figlio è stato sfrattato, è tornato a vivere da noi, almeno ci facciamo forza, ormai non sogniamo piu’. Ci sentiamo nudi: sono sicuro di essere intercettato anche in casa; i miei fratelli lasciano i cellu Vai su Facebook

Delitto di #Garlasco: “Mio figlio stava a casa con me. Questo ci rende forti in questa situazione. Conservare lo scontrino un'idea di mia moglie”. Il padre di Andrea Sempio, l'indagato per l’omicidio di Chiara Poggi dalla procura di #Pavia. #chilhavisto? https://bit Vai su X

Garlasco, il padre di Andrea Sempio: «Vogliono incastrare mio figlio. È tornato a vivere da noi. Ormai non dor; Il padre di Sempio contro i pm: «Vogliono incastrare mio figlio»; Il padre di Andrea Sempio fornisce l'alibi al figlio: Non è un assassino, vi dico dov'era.

Il padre di Sempio contro i pm: «Vogliono incastrare mio figlio» laprovinciapavese.gelocal.it scrive: In quella lontana anti vigilia di Natale del 2016, Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, subito aveva proclamato l’innocenza di suo figlio allo scoccare della prima indagine a carico di ...