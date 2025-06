Garlasco il giallo delle impronte sul pc e il suggerimento del pm a Sempio

Nel cuore di Garlasco, il mistero della morte di Chiara Poggi continua a intrigare. Tra intercettazioni confusive e impronte sul computer, emerge un quadro complesso che mette in discussione le certezze del passato. Il suggerimento del pm e i dettagli nascosti nei brogliacci rivelano quanto ancora ci sia da chiarire. Un’indagine che si evolve, lasciando spazio a nuovi interrogativi e speranze di verità .

Quel brogliaccio delle intercettazioni di Andrea Sempio, disseminato da «incomprensibile» o «conversazione poco udibile». Dove mancano perfino i riferimenti dell'indagato a quello che è il cuore dell'inchiesta: il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. Quel profilo genetico era rimasto ignoto fino al dicembre 2016, quando la difesa dell'unico condannato, Alberto Stasi, era riuscita a collegare Ignoto 1 al codice genetico di Sempio, forzando così l'apertura di un'inchiesta trattata come atto dovuto e chiusa in tempi rapidi dall'allora procuratore Mario Venditti, oggi indagato a Brescia per alcune opacità nella gestione dei fondi della Procura di Pavia.

