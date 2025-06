Garlasco i reperti della villetta in mano ai periti L’ex capo del Ris Garofano | Ecco perché le analisi del Dna potrebbero essere fuorvianti

A Milano ha preso il via la fase cruciale dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, con i reperti della villetta ora nelle mani dei periti. L’incidente probatorio, disposto dal GUP di Pavia, sottolinea l’importanza delle analisi del DNA e il rischio di interpretazioni fuorvianti. Scopriamo i dettagli di questa delicata operazione che potrebbe rivoluzionare il caso e le implicazioni per la giustizia.

È cominciata a Milano la fase preliminare dell'incidente probatorio disposto dal gup di Pavia, Daniela Garlaschelli, nell'ambito della nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi nella quale è indagato Andrea Sempio. Questa mattina sono entrati nella caserma di via Moscova a Milano, per la consegna dei reperti da analizzare, i periti nominati dalla giudice, la genetista Denise Albani e Domenico Marchigiani, e tra gli altri i consulenti di difesa e parte civile della famiglia Poggi, Luciano Garofano e Marzio Capra. I periti hanno ritirato le buste che verranno aperte il prossimo 17 giugno, quando prenderanno concretamente il via gli accertamenti irripetibili.