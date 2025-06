Garlasco due armi e almeno due assassini per uccidere Chiara Poggi

Il mistero di Garlasco si infittisce: l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, potrebbe aver coinvolto più di un assassino e diverse armi. La procura di Pavia torna a scavare negli atti, cercando di dimostrare un possibile coinvolgimento in concorso con Alberto Stasi o altri. Nuove piste e dettagli emergono dall’autopsia del dottor Marco Ballardini, che potrebbero cambiare le sorti di questa intricata vicenda, portando finalmente alla verità.

Per uccidere Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco gli assassini hanno usato più di un’arma. E questo dimostra che erano almeno in due. La procura di Pavia segue una nuova pista per dimostrare l’omicidio «in concorso con Alberto Stasi o con altri» che ha contestato ad Andrea Sempio nell’indagine di Fabio Napoleone. E per farlo è tornata a leggere gli atti dell’inchiesta di 18 anni fa. L’autopsia del dottor Marco Ballardini riscontra infatti sul corpo della vittima «ferite da taglio e lesioni compatibili con pugni». Che suggeriscono una ricostruzione differente della scena del crimine rispetto a quella che ha condannato Stasi. 🔗 Leggi su Open.online