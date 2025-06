Garfagnana senza segreti. E’ in distribuzione il nuovo kit turistico estivo.

La Garfagnana si presenta ancora più affascinante con il nuovo kit turistico estivo, uno strumento indispensabile per scoprire le meraviglie di questa splendida terra. Disponibile presso l’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Castelnuovo, è stato pensato per valorizzare ogni angolo della regione. Con i nuovi strumenti di promozione turistica messi a punto dall’Ente – ha spiegato la…

L’ Unione Comuni Garfagnana ha presentato il nuovo kit turistico che tutti gli operatori e interessati nel settore possono ritirare presso l’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica, gestito dall’Unione Comuni, in Piazza delle Erbe a Castelnuovo, che ha potenziato l’orario estivo di apertura, tutti i giorni fino al 15 settembre dalle 9 alle 15.30. "Con i nuovi strumenti di promozione turistica messi a punto dall’Ente – ha spiegato la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani – i visitatori possono godere di un’ampia panoramica della ricca offerta presente sul territorio: le attività all’aperto si alternano in un sistema che offre la possibilità di fruizione in diverse modalità attraversando scenari di alto valore ambientale e paesaggistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it