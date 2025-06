Garbatella ragazzo ingoia cocaina durante perquisizione dei carabinieri | morto per un infarto

Un dramma che scuote la Garbatella: un giovane, nel tentativo di nascondere la droga durante una perquisizione dei carabinieri, ingoia cocaina e, pochi istanti dopo, muore d’infarto. Una tragedia inaspettata che solleva ancora una volta il tema della sicurezza, delle scelte disperate e del fragile confine tra legalità e disperazione. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che ha sconvolto la comunità.

Il giovane aveva ingerito la cocaina per evitare che i carabinieri la trovassero durante la perquisizione dell'appartamento. Pochi istanti dopo si è sentito male ed è morto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

