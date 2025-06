Galatasaray ufficiale Sané! Le prime dichiarazioni del tedesco ex Bayern | Club più grande della Turchia La 10? Mertens…

Il Galatasaray annuncia con entusiasmo l'arrivo di Leroy Sané, ex stella del Bayern Monaco, pronto a scrivere un nuovo capitolo nel calcio turco. Con le sue parole cariche di entusiasmo e ambizione, il tedesco si prepara a lasciare il segno in uno dei club più grandi della Turchia, dove il numero 10 sarà senza dubbio un simbolo di rinascita e grandezza. La nuova avventura sta per cominciare…

Galatasaray, ufficiale Sané! Le prime dichiarazioni del tedesco ex Bayern: «Club più grande della Turchia. La 10? Mertens.» Sarà ancora fino al 30 giugno un giocatore del Bayern Monaco, ma dalla prossima stagione, Leroy Sané diventerà ufficialmente un giocatore del Galatasaray. Un'avventura che parte con la firma a zero arrivata nelle scorse ore dopo qualcuna .

In questa notizia si parla di: galatasaray - sané - bayern - ufficiale

Napoli su Leroy Sané: sfida aperta con Galatasaray e Premier League - Il Napoli punta a rinforzarsi ulteriormente in vista della prossima stagione con l’obiettivo di consolidare il suo talento offensivo, e tra i nomi emersi c’è Leroy Sané del Bayern Monaco, in scadenza di contratto.

Leroy #Sané vicino al trasferimento al #Galatasaray : addio al #Bayern #europacalcio Vai su X

Leroy Sané dal Bayern Monaco al Galatasaray. Tre anni di contratto. Stasera il giocatore vola a Istanbul per le visite mediche e la firma ? Vai su Facebook

